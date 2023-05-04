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15:33, 4 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 4 мая

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 4 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские штурмовики овладели двумя кварталами Артемовска (украинское название — Бахмут), они продолжают уничтожать противника в западной части города. В Луганской народной республике (ЛНР) и Херсонской области поражены подразделения двух бригад и центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе Кировограда российские силы уничтожили хранилище топлива ВСУ.

На донецком направлении Украина за сутки потеряла до 255 военнослужащих, на краснолиманском — до 70, на южнодонецком и запорожском — до 30. На купянском направлении удалось пресечь действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 416 самолетов, 230 вертолетов, 3949 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8967 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9949 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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