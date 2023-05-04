В Кремле заявили о невозможности атаки БПЛА по резиденции Путина без решения США

Пресс-секретарь Путина Песков: Украина не могла атаковать Кремль БПЛА без решения США

Решения об атаке на Кремль с помощью беспилотников принимались не в Киеве, а в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Такие попытки откреститься в Киеве и Вашингтоне смехотворны. Мы знаем, что решения о таких действиях принимают не в Киеве, а в Вашингтоне, Киев исполняет. Зачастую цели определяет не Киев, а Вашингтон, а потом доводит цели до Киева, чтобы он исполнял», — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что выбор средств для атаки также диктуется из-за океана. Российские спецслужбы имеют достаточно оснований полагать, что именно Киев причастен к атаке на резиденцию президента в Кремле.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин вел себя собрано и спокойно, когда узнал об атаке украинских беспилотников на Кремль.