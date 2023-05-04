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12:31, 4 мая 2023Россия

Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль

Песков: Путин всегда ведет себя спокойно в экстремальных ситуациях

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин никогда не теряет самообладания в экстремальных ситуациях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции главы государства на атаку на Кремль. Его слова приводит РИА Новости.

В нестандартной обстановке Путин ведет себя собранно и спокойно, четко отдавая команды, пояснил пресс-секретарь. «Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — подчеркнул представитель Кремля.

Также во время общения с журналистами Песков заявил о необходимости тщательно расследовать атаку на резиденцию президента. Он не назвал сроков расследования, указав, что это является прерогативой Следственного комитета.

Об атаке беспилотников на Кремль стало известно в среду, 3 мая. Президент России во время атаки находился в Ново-Огарево и не пострадал. По словам Пескова, атака не повлияет на проведение парада на 78-ю годовщину победы и Великой Отечественной войне. СК России квалифицировал случившееся как теракт.

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Алан Босиков
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