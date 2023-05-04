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12:29, 4 мая 2023Россия

Песков заявил о необходимости тщательного расследования атаки на Кремль

Песков заявил о необходимости провести тщательное расследование атаки на Кремль

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости провести тщательное оперативное расследование атаки на Кремль. Об этом сообщает «Интерфакс».

«То, что произошло подлежит очень тщательному, оперативному расследованию», — приводит агентство его слова.

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Сроки завершения этого расследования зависят от правоохранительных органов, пояснил представитель Путина. «Вы знаете, что Следственный комитет, необходимые службы всем этим занимаются. Когда ждать результатов, я вам не могу сказать», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В со 2 на 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

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Евгения Куликова
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