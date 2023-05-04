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17:04, 4 мая 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о подготовке к российскому удару возмездия

Украинский депутат Вениславский заявил о подготовке Киева к удару возмездия России

Фото: Asya Tes / Unsplash

Усилия по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Киева будут только наращиваться, заявил член Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Telegram-канал «РБК-Украина».

Вениславский выразил уверенность, что Россия попытается нанести удары в ответ на атаку украинского беспилотника на Кремль.

«Быть уверенными, что они (удары — прим. «Ленты.ру») не принесут результата, мы не можем. Но то, что мы к тому готовы, так это точно», — сказал украинский депутат.

Ранее американское издание Politico сообщило, что обвинения в госизмене на Украине зачастую могут быть необоснованными и скрывать политическую борьбу за власть. Некоторые люди на Украине подозревают, что поимка шпионов становится все больше похожа на охоту на ведьм.

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Алевтина Запольская
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