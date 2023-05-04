Украину заподозрили в «охоте на ведьм»

В Politico назвали уголовные дела о госизмене на Украине зачастую необоснованными

Обвинения в госизмене на Украине зачастую могут быть необоснованными и скрывать политическую борьбу за власть. Об этом пишет американское издание Politico.

Некоторые люди на Украине подозревают, что поимка шпионов становится все больше похожа на «охоту на ведьм». «Они опасаются, что обыск может быть связан с политиканством или личной неприязнью, или попытками скрыть коррупцию и правонарушения», — говорится в публикации.

Также издание предупреждает, что уголовные дела о госизмене становятся все более политическими, поскольку критика украинских властей со стороны оппозиционных сил и лидеров гражданского общества со временем усиливается. Оппозиция обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в использовании военных действий для удержания власти, добавляет издание.

В декабре 2022 года стало известно, что власти Украины возбудили 1152 уголовных дела о госизмене и коллаборационизме с момента начала специальной военной операции. Еще 1280 человек в конце года проверяли на причастность к сотрудничеству с российскими военными.