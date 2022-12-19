Названо число возбужденных на Украине дел о коллаборационизме с начала СВО

ГБР Украины заявило, что возбудило 1152 дела о госизмене и коллаборационизме с 24 февраля

Более тысячи уголовных дел о госизмене и коллаборационизме было возбуждено на Украине с 24 февраля, когда началась российская специальная военная операция (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

Ведомство называет подозреваемых по соответствующим статьям «пособниками государству-агрессору». Всего за указанный период правоохранители возбудили 1152 таких дела.

Почти 500 фигурантам уголовных производств уже сообщено о подозрении, более 300 объявлены в розыск. Еще 1280 человек проверяют на причастность к сотрудничеству с российскими военными.

Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовные дела по статье «Госизмена» против членов избирательных комиссий на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав России. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

