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13:26, 19 декабря 2022Бывший СССР

Названо число возбужденных на Украине дел о коллаборационизме с начала СВО

ГБР Украины заявило, что возбудило 1152 дела о госизмене и коллаборационизме с 24 февраля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pool / Reuters

Более тысячи уголовных дел о госизмене и коллаборационизме было возбуждено на Украине с 24 февраля, когда началась российская специальная военная операция (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

Ведомство называет подозреваемых по соответствующим статьям «пособниками государству-агрессору». Всего за указанный период правоохранители возбудили 1152 таких дела.

Почти 500 фигурантам уголовных производств уже сообщено о подозрении, более 300 объявлены в розыск. Еще 1280 человек проверяют на причастность к сотрудничеству с российскими военными.

Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовные дела по статье «Госизмена» против членов избирательных комиссий на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав России. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Алевтина Запольская
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