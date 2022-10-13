Киев возбудил дело против членов избирательных комиссий на референдуме в ЛНР

Офис генпрокурора Украины завел дело на членов избирательных комиссий на референдуме в ЛНР

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовные дела по статье «Госизмена» против членов избирательных комиссий на референдуме о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщают в ведомстве, подозреваемыми по делу проходят зампредседателя Общественной палаты ЛНР, главы территориальных избиркомов Первомайска и Лисичанска, а также секретарь избирательной комиссии Антрацита. Их имена не называются.

Представителей избирательных комиссий обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационизме. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей регионов высказались в поддержку такого решения.