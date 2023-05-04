Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией атаку дронов на Кремль

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку дронов на Кремль в своем Telegram.

Кадыров назвал произошедшее провокацией и вынуждением к более массированным действиям. «Излюбленный прием современных гибридных войн и западных генералов, результаты которого выгодны для самих провокаторов», — добавил он.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.