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22:54, 4 мая 2023Россия

Сильный пожар в здании с хостелом в Москве сняли на видео

Прокуратура Москвы показала видео пожара на Ереванской улице в Москве

Столичная прокуратура показала кадры мощного пожара на Ереванской улице в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств и причин возгорания находится под контролем.

Как сообщил ранее Telegram-канал SHOT, в загоревшемся здании находится продуктовый магазин, автосервис и хостел. На месте работают пожарные, из здания эвакуируют людей. Как сообщил представитель экстренных служб РИА Новости, информации о пострадавших не поступало.

Марина Совина
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