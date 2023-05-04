Сильный пожар в здании с хостелом в Москве сняли на видео

Прокуратура Москвы показала видео пожара на Ереванской улице в Москве

Столичная прокуратура показала кадры мощного пожара на Ереванской улице в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств и причин возгорания находится под контролем.

Как сообщил ранее Telegram-канал SHOT, в загоревшемся здании находится продуктовый магазин, автосервис и хостел. На месте работают пожарные, из здания эвакуируют людей. Как сообщил представитель экстренных служб РИА Новости, информации о пострадавших не поступало.