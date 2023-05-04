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22:38, 4 мая 2023Россия

В Москве загорелось здание с хостелом и автосервисом

Здание с хостелом и автосервисом загорелось на Ереванской улице в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Здание, в котором находится продуктовый магазин, автосервис и хостел, загорелось на Ереванской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, существует угроза обрушения маршевой лестницы. На месте работают пожарные, из здания эвакуируют людей. Как сообщил представитель экстренных служб РИА Новости, информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура Москвы сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

В конце апреля мощный пожар произошел на стройке жилого комплекса в районе Кутузовского проспекта в Москве.

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Марина Совина
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