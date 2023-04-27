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12:07, 27 апреля 2023Россия

Мощный пожар на стройке московского жилого комплекса сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на стройке ЖК на Кутузовском проспекте в Москве
СюжетПожар в Москве:

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на стройке жилого комплекса в райне Кутузовского проспекта в Москве. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах видно, как пламя поднимается на несколько метров над последним достроенным этажом здания. В небе над ЖК из-за возгорания огромный столб черного дыма.

Уточняется, что строящееся здание расположено на улице Поклонная. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на российском предприятии и охватил 12 тысяч квадратных метров.

Марк Леонов
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