Мощный пожар на стройке московского жилого комплекса сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на стройке ЖК на Кутузовском проспекте в Москве

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на стройке жилого комплекса в райне Кутузовского проспекта в Москве. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах видно, как пламя поднимается на несколько метров над последним достроенным этажом здания. В небе над ЖК из-за возгорания огромный столб черного дыма.

Уточняется, что строящееся здание расположено на улице Поклонная. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на российском предприятии и охватил 12 тысяч квадратных метров.