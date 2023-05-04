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01:18, 4 мая 2023Россия

В России обвинили Зеленского в санкционировании атаки на Кремль

Военный аналитик Коротченко: атака на Кремль могла быть санкционирована только Зеленским
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он санкционировал атаку беспилотников на Кремль, его слова приводит РИА Новости.

«По экспертным оценкам, за попыткой его проведения стоит Главное управление разведки минобороны Украины, санкцию на такую операцию мог дать только и исключительно президент Украины Владимир Зеленский», — подчеркнул специалист, назвав произошедшее терактом с точки зрения законодательства.

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Коротченко указал, что диверсионная тактика украинской стороны подкрепляется разведывательным обеспечением со стороны США, Великобритании и других стран НАТО, а также поставками компонентов для беспилотников и военной помощью в целом.

Эксперт выразил мнение, что дроны могли быть запущены либо с территории Украины, обойдя зоны противовоздушной обороны (ПВО) благодаря разведданным Североатлантического альянса, либо их запустили диверсионные ячейки украинских спецслужб с территории России.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

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Марина Совина
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