СКР сообщил о найденном теле пропавшей девушки со следами насилия

Под Краснодаром следователи нашли тело пропавшей без вести девушки со следами насилия

В Ленинградском районе Краснодарского края следователи нашли тело без вести пропавшей 19-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Тело нашли ночью в лесу. На нем обнаружили признаки насильственной смерти. Правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что двое россиян пропали без вести на федеральной автомобильной трассе М-4 «Дон». 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали 28 апреля. По данным следствия, они выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской в сторону города Усть-Лабинска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух и более лиц»).