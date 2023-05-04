В США рассказали о китайском лазерном оружии против американских спутников

Popular Mechanics: китайское лазерное оружие способно ослепить американские спутники

Китай располагает лазерным оружием, способным ослеплять американские спутники. Об этом рассказывает журнал Popular Mechanics.

Американское издание ссылается на публикацию Army Technology, где говорится о необычной активности на одной из военных баз в провинции Синьцзян (западная часть Китая).

Popular Mechanics пишет, что на полигоне находится как минимум два лазера, которые могут использоваться в качестве противоспутникового оружия. Согласно ранее утекшим в сеть документам, в правительстве США допускают, что в военное время Китай сможет применить оружие для повреждения или захвата американских спутников.

Отмечается, что наибольшую активность лазерные установки проявляют в светлое время суток, когда Солнце находится к югу от полигона. Этот же период, как пишет издание, является наиболее благоприятным для наблюдения за регионом при помощи спутников.

В ноябре 2021 года заместитель начальника по космическим операциям Космических сил США генерал Дэвид Томпсон заявил, что Россия и Китай проводят ежедневные атаки на американские космические аппараты.