Военный аналитик оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск

Леонков: неизвестно, окажется ли удачной возможная попытка ВСУ деблокировать Артемовск

Военный аналитик Алексей Леонков в интервью «Известиям» оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) деблокировать Артемовск (украинское название — Бахмут). По его словам, если такая попытка будет предпринята, неизвестно, окажется ли она удачной.

Эксперт отметил, что для того, чтобы пробить коридор и вывести оставшихся бойцов из города, украинским военным необходимо предпринять мощный штурм со стороны Константиновки или Часова Яра, однако подвижек в этом вопросе не наблюдается.

«И даже если попытку деблокировать они предпримут, будет ли она удачной — вопрос открытый. Поэтому, думаю, рано или поздно у тех, кто сидит в городе, нервы сдадут», — заявил Леонков.

По его мнению, вывод военных по лесным тропам плохо закончится для ВСУ, их может заметить разведка, засечь тепловизор, после чего последует удар артиллерии.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский оценил ситуацию в Артемовске. Он назвал ее довольно сложной. Он отметил, что в бой постоянно идут новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российских десантников, однако Артемовск не взят под контроль российскими войсками, ВСУ в свою очередь контратакуют позиции.

