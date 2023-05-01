На Украине оценили ситуацию в Артемовске

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию в Артемовске довольно сложной

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский оценил ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут). Он назвал ее довольно сложной, пишет в Telegram-канале украинский ресурс Military Media Сenter.

«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях», — сообщил офицер.

Сырский добавил, что в бой постоянно идут новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российских десантников, однако Артемовск не взят под контроль российскими войсками, ВСУ в свою очередь контратакуют позиции.

Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр рассказала, что украинские военные, которые ведут бои в Артемовске, находятся в сложном положении. «Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои», — заявила она.

