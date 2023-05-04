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05:52, 4 мая 2023Культура

Певец Лещенко раскрыл данные об источниках своих доходов

Певец Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода
Лев Лещенко

Лев Лещенко. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Народный артист России, певец Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода, пишет «Леди Mail.ru».

По словам артиста, он пару раз снимался в рекламе и размещал у себя в социальных сетях. «Но потом понял: мне уже не солидно заниматься такими делами. Тем более у меня есть другие заработки. Я достаточно обеспеченный человек», — раскрыл данные Левченко.

Он добавил, что имеет «не огромные, но выше среднего заработки», которых хватает на жизнь и развитие творчества. Он сообщил о лесном бизнесе в городе Кольчугино, в котором является учредителем. По его словам, он начал заниматься им 20 лет назад.

Ранее артист заявил, что в стране должна быть своя идеология, которая придаст жизни смысл. Он подчеркнул, что молодежи не надо навязывать патриотизм, а молодых исполнителей нельзя подталкивать к созданию патриотических композиций. По мнению певца, музыканты сами должны созреть для такого творчества.

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Марина Совина
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