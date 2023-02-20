Артист Лев Лещенко заявил, что в России должна быть своя идеология

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко призвал к поиску национальной идеи. Об этом сообщает Пятый канал.

Артист заявил, что в стране должна быть своя идеология, которая придаст жизни смысл. «Как было в наши времена — коммунистические или какие угодно. Мы знали, что мы делаем; мы знали, куда мы двигаемся. Вот это самое главное», — считает он.

При этом Лещенко подчеркнул, что молодежи не надо навязывать патриотизм, а молодых исполнителей нельзя подталкивать к созданию патриотических композиций. По мнению певца, музыканты сами должны созреть для такого творчества.

«Каждый делает свой выбор. Здесь наставничество или назидания какие-то неуместны. Просто неуместны! Должен каждый челочек прийти к этому сам», — высказался Лещенко.

Ранее артист оценил творчество рэпера Моргенштерна (внесен в реестр иностранных агентов) и рок-группы «Пошлая Молли». Лещенко заявил, что такие молодые артисты зачастую добиваются общественного внимания через эпатаж.