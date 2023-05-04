Необходимость продления зерновой сделки объяснили

Политолог Леви заявил о важности зерновой сделки для России

Россия, так же, как и Украина, Турция заинтересована в продлении зерновой сделки даже при несоблюдении ряда ее условий. Необходимо, чтобы оставались каналы, связывающие Россию с мировой экономикой, должна быть также и угроза разрыва, которая сдерживает стороны от необдуманных шагов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Все стороны заинтересованы в продлении зерновой сделки, но все по-разному набивают себе цену перед началом переговоров. Наименьшим бенефициаром выглядит Россия, возможно, Украина будет заявлять, что тоже не заинтересована в сделке, хоть это и не так. А вот Турция заинтересована однозначно, так как получает финансовые выгоды с обеих сторон. В итоге, сделка нужна всем», — подчеркнул Леви.

Он выразил уверенность в том, что соглашение будет продлено в любом случае, а неоднозначные заявления сторон на этот счет — не более чем игры на публику. Политолог также допустил, что Россия может выдвинуть новые условия сделки, которые, скорее всего, будут либо проигнорированы, либо декларативно согласованы.

«Дело в том, что должны быть ниточки, которые связывают Россию и мировую экономику. И должна быть угроза их разрыва. Именно это отчасти сдерживает Запад от резких шагов», — считает Леви.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках зерновой сделки страна не будет делать ничего, что противоречило бы ее интересам. Он также заметил, что на данный момент перспективы соглашения не внушают особенного оптимизма.