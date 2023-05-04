В Италии созвали спецкомиссию по макаронам

В Италии впервые созвали спецкомиссию по ценам на макароны

В Италии созвали спецкомиссию для обсуждения быстрого роста цен на макароны. Об этом сообщает il Fatto Quotidiano.

Отмечается, что за последний год цены на макаронные изделия в стране выросли на 17,5 процента. Комиссия впервые соберется на заседание 10 мая. В состав нового контрольного органа вошли, в частности, представители соответствующих правительственных ведомств, компетентных органов и торгово-потребительских ассоциаций.

В апреле годовая инфляция в зоне евро достигла семи процентов, по сравнению с предыдущим месяцем рост цен ускорился на 0,1 процентного пункта. Об этом свидетельствовали предварительные данные европейского статистического агентства Eurostat.

Главным драйвером роста цен в прошлом месяце стало удорожание продуктов питания, алкоголя и табака — в этом сегменте инфляция составила 13,6 процента, однако по сравнению с мартом (15,5 процента) показатель снизился.