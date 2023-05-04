Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 4 мая 2023Мир

В Италии созвали спецкомиссию по макаронам

В Италии впервые созвали спецкомиссию по ценам на макароны
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Tacyra Autrey / Unsplash

В Италии созвали спецкомиссию для обсуждения быстрого роста цен на макароны. Об этом сообщает il Fatto Quotidiano.

Отмечается, что за последний год цены на макаронные изделия в стране выросли на 17,5 процента. Комиссия впервые соберется на заседание 10 мая. В состав нового контрольного органа вошли, в частности, представители соответствующих правительственных ведомств, компетентных органов и торгово-потребительских ассоциаций.

В апреле годовая инфляция в зоне евро достигла семи процентов, по сравнению с предыдущим месяцем рост цен ускорился на 0,1 процентного пункта. Об этом свидетельствовали предварительные данные европейского статистического агентства Eurostat.

Главным драйвером роста цен в прошлом месяце стало удорожание продуктов питания, алкоголя и табака — в этом сегменте инфляция составила 13,6 процента, однако по сравнению с мартом (15,5 процента) показатель снизился.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о нападении на российского делегата в Анкаре
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве с гибридным графиком работы
Пашинян анонсировал визит в Москву
США усомнились в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
Депутат Госдумы назвал Бельгию барыгой
Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Путин поговорил с Мадуро
В США заявили о срыве Путиным секретного плана по уничтожению России
Российские учителя посоревнуются в использовании технологий
Минфин предложил изменить налоги для российских нефтяников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.