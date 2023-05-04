Полковник Макгрегор заявил, что Путин сорвал секретную операцию США по уничтожению России

Российский президент Владимир Путин нарушил планы Вашингтона по уничтожению России, начав спецоперацию на Украине. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в видео на своем YouTube-канале.

По его словам, американские власти на протяжении по меньшей мере двадцати лет всеми силами пытались ослабить Россию. «Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории. (...) Россия предприняла операцию, которая защитила страну», — сказал Макгрегор.

Полковник напомнил, что Россия предупреждала американскую сторону, что она не потерпит экспансии Североатлантического альянса к ее границам. Однако, добавил он, ее заявления были проигнорированы, что вынудило Москву начать спецоперацию для нейтрализации угрозы у западных рубежей и в Черном море.

Бывший советник главы Пентагона неоднократно выступал в поддержку России в конфликте на Украине и критиковал политику Вашингтона и Киева. Так, например, ранее он предсказал исчезновение украинского государства к концу текущего года из-за тяжелой ситуации в стране.