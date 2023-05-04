Мэра Одессы арестовали по делу о растрате

Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен. Об этом в Telegram сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Главу города обвиняют в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной вдвое цене. Для этого мэр использовал 92 миллиона гривен бюджетных средств, говорится в сообщении.

По информации ведомства, Геннадий Труханов отказался вносить 30,866 миллиона гривен залога, поэтому прокурор потребовал изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Суд назначил обвиняемому 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество экс-депутата Верховной Рады и бизнесмена Вадима Новинского на 3,5 миллиарда гривен. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин», — заявили в ведомстве.

