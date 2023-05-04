Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:07, 4 мая 2023Бывший СССР

Мэра Одессы арестовали по делу о растрате

Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен
Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Фото: Υπουργείο Εξωτερικών / Wikimedia

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен. Об этом в Telegram сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Главу города обвиняют в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной вдвое цене. Для этого мэр использовал 92 миллиона гривен бюджетных средств, говорится в сообщении.

По информации ведомства, Геннадий Труханов отказался вносить 30,866 миллиона гривен залога, поэтому прокурор потребовал изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Суд назначил обвиняемому 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество экс-депутата Верховной Рады и бизнесмена Вадима Новинского на 3,5 миллиарда гривен. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин», — заявили в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
В российском городе осудили на 3,5 года руководителя секты «Страна Души»
Аллергикам подсказали способ крепче спать с помощью носка
Будущее украинского конфликта при избрании Трампа президентом США оценили
Врач раскрыла россиянам три самые популярные косметические процедуры у мужчин
Месси поставил «Барселоне» еще один ультиматум
В России создали динамическую защиту для оснащения БМП-3 в зоне СВО
Названа способная обогнать доллар по популярности валюта
В США рассказали о работе Киева над контрнаступлением
Россияне резко устремились на отдых в одну популярную европейскую страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.