69-я параллель
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17:28, 4 мая 202369-я параллель

Медведицу с медвежонком заметили около залива Микояна и сняли на видео

Медведицу с медвежонком заметили прогуливающимися около залива Микояна и сняли на видео

Пару полярных медведей заметили прогуливающимися неподалеку от залива Микояна. Видео с запечатленными на нем полярными хищниками опубликовал Telegram-канал «ЛЕД».

На кадрах медведица и медвежонок лежат на снегу. Затем животные поднимаются и неторопливо уходят.

Сотрудники станции «Ледовая база Мыс Баранова», повстречавшие медведей, предположили, что хищники вышли к берегу в поисках растительной пищи, скрытой под снегом.

Ранее белого медведя сняли с борта российского атомного ледокола «Вайгач». Животное само приблизилось к судну. Посмотрев на моряков, медведь развернулся и неторопливо направился по пути следования ледокола.

Алан Босиков
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