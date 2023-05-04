В Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией

Avangarde: более половины жителей Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией

Более половины опрошенных жителей Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией. Об этом свидетельствуют данные опроса группы социально-поведенческих исследований Avangarde.

Согласно данным, 54 процента респондентов из Румынии не поддерживают объединение с Молдавией, а 76 процентов не желают видеть молдавского президента Майю Санду румынским лидером. При этом 50 процентов участников опроса в случае организации референдума проголосовали бы против объединения стран.

Кроме того, 40 процентов опрошенных не хотели бы, чтобы Молдавия ускоренно вступила в НАТО. 30 процентов против присоединения республики к Европейскому союзу (ЕС), 31 процент — за, а 29 процентов затруднились ответить.

Ранее Санду заявила, что большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО. Глава государства признала нежелание соотечественников отказываться от нейтралитета республики. Президент считает, что решить вопрос вступления страны в альянс можно только через референдум.