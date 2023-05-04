Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:38, 4 мая 2023Бывший СССР

В Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией

Avangarde: более половины жителей Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией

Фото: Ncristian / Shutterstock / Fotodom

Более половины опрошенных жителей Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией. Об этом свидетельствуют данные опроса группы социально-поведенческих исследований Avangarde.

Согласно данным, 54 процента респондентов из Румынии не поддерживают объединение с Молдавией, а 76 процентов не желают видеть молдавского президента Майю Санду румынским лидером. При этом 50 процентов участников опроса в случае организации референдума проголосовали бы против объединения стран.

Кроме того, 40 процентов опрошенных не хотели бы, чтобы Молдавия ускоренно вступила в НАТО. 30 процентов против присоединения республики к Европейскому союзу (ЕС), 31 процент — за, а 29 процентов затруднились ответить.

Ранее Санду заявила, что большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО. Глава государства признала нежелание соотечественников отказываться от нейтралитета республики. Президент считает, что решить вопрос вступления страны в альянс можно только через референдум.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
Русское общество в Латвии раскрыло планы на запрещенный в стране День Победы
Европейский Центробанк поднял ключевую ставку
В России таксист избил пассажира под крики «русня поганая»
В Пентагоне признались в страхе перед искусственным интеллектом
Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной ракетой
В Германии начали расследование из-за разглашения планов Зеленского
В Эстонии захотели признать однополые браки
Зеленский назвал сложным вопрос об истребителях
Харитонов посоветовал Петру Яну сходить в армию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.