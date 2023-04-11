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12:23, 11 апреля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии признала нежелание соотечественников видеть страну в НАТО

Президент Молдавии Санду заявила, что большинство жителей против вступления страны в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

Глава государства признала нежелание соотечественников отказываться от нейтралитета Молдавии. По ее мнению, решить вопрос вступления страны в НАТО можно только через референдум.

«Но сегодня если мы посмотрим на опросы, то увидим, что серьезной поддержки в пользу отмены нейтралитета нет», — сказала Санду.

Она также отметила, что в Молдавии, помимо Высшего совета безопасности при президенте, появится ведомство, которое будет бороться с информационными манипуляциями и пропагандой.

Сообщается, что, согласно опросам, более 55 процентов жителей Молдавии выступают категорически против присоединения страны к НАТО. Только 27 процентов поддерживают такое решение.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО пытается сделать из Молдавии полигон для геополитической конфронтации с Россией.

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Алевтина Запольская
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