МИД уличил НАТО в попытке сделать из Молдавии полигон для конфронтации с Россией

Захарова заявила о попытке НАТО сделать из Молдавии полигон для конфронтации с Россией

Заявляя о готовности углубить сотрудничество с Молдавией, НАТО, по всей видимости, пытается сделать из страны полигон для геополитической конфронтации с Россией. В этом альянс уличила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Так дипломат отреагировала на слова заместителя генсека НАТО Мирча Джоанэ. Ранее в беседе с румынским агентством Agerpres он сообщил, что альянс готов оказать Кишиневу поддержку и пойти в отношениях с Молдавией «настолько далеко, насколько республика хочет».

Захарова отметила, что углубление сотрудничества некоторых стран с НАТО, а также обещания альянса поддержать эти государства перед лицом «российской угрозы» выливается в госперевороты, политическую нестабильность, а также цветные революции и кризис в экономике.

«Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода "полигоном" для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии», — предупредила она.

Ранее власти Молдавии заявили, что в ближайшее время передадут Еврокомиссии отчет о подготовке страны к вступлению в Евросоюз.