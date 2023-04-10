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20:01, 10 апреля 2023Бывший СССР

МИД уличил НАТО в попытке сделать из Молдавии полигон для конфронтации с Россией

Захарова заявила о попытке НАТО сделать из Молдавии полигон для конфронтации с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявляя о готовности углубить сотрудничество с Молдавией, НАТО, по всей видимости, пытается сделать из страны полигон для геополитической конфронтации с Россией. В этом альянс уличила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Так дипломат отреагировала на слова заместителя генсека НАТО Мирча Джоанэ. Ранее в беседе с румынским агентством Agerpres он сообщил, что альянс готов оказать Кишиневу поддержку и пойти в отношениях с Молдавией «настолько далеко, насколько республика хочет».

Захарова отметила, что углубление сотрудничества некоторых стран с НАТО, а также обещания альянса поддержать эти государства перед лицом «российской угрозы» выливается в госперевороты, политическую нестабильность, а также цветные революции и кризис в экономике.

«Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода "полигоном" для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии», — предупредила она.

Ранее власти Молдавии заявили, что в ближайшее время передадут Еврокомиссии отчет о подготовке страны к вступлению в Евросоюз.

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Варвара Кошечкина
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