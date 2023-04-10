Молдавия передаст Еврокомиссии отчет о подготовке к членству в ЕС

В МИД Молдавии заявили о планах передать Еврокомиссии отчет о подготовке к членству в ЕС

Молдавия передаст Европейской комиссии (ЕК) в течение 14 дней отчет о подготовке республики к вступлению в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил вице-премьер, глава молдавского МИД Николай Попеску, передает РИА Новости.

Он уточнил, что значительная часть дипломатов страны и сотрудники из всех министерств полностью готовы к написанию документа для ЕК. По словам Попеску, отчет очень важен для обеспечения устойчивых темпов присоединения к Евросоюзу, а также для управления процессом вступления в ЕС.