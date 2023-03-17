Президент Молдавии призвала политические силы поддержать вступление в ЕС

Президент Молдавии Санду заявила, что интеграция с СНГ не приносит развития республике

Президент Молдавии Майя Санду призвала политические силы поддержать вступление страны в Европейский союз (ЕС) и заявила, что интеграция с Содружеством независимых государств (СНГ) не приносит должного развития республике. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдавии в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране», — сказала она.

Санду подчеркнула, что Евросоюз является единственным путем для Молдавии. Президент назвала остальные варианты ложью. Об этом она высказалась на заседании парламента, где присутствовали члены правящей в стране партии «Действие и солидарность», а представители оппозиции бойкотировали мероприятие.

3 марта сообщалось о планах Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям. Как утверждает вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску, молдавская сторона и ЕС ранее договорились, что республика не сразу станет участником европейских ограничений против России, однако в ближайшее время уровень ее присоединения к ним существенно возрастет.