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14:12, 17 марта 2023Бывший СССР

Президент Молдавии призвала политические силы поддержать вступление в ЕС

Президент Молдавии Санду заявила, что интеграция с СНГ не приносит развития республике

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала политические силы поддержать вступление страны в Европейский союз (ЕС) и заявила, что интеграция с Содружеством независимых государств (СНГ) не приносит должного развития республике. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдавии в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране», — сказала она.

Санду подчеркнула, что Евросоюз является единственным путем для Молдавии. Президент назвала остальные варианты ложью. Об этом она высказалась на заседании парламента, где присутствовали члены правящей в стране партии «Действие и солидарность», а представители оппозиции бойкотировали мероприятие.

3 марта сообщалось о планах Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям. Как утверждает вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску, молдавская сторона и ЕС ранее договорились, что республика не сразу станет участником европейских ограничений против России, однако в ближайшее время уровень ее присоединения к ним существенно возрастет.

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Кристина Есикова
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