Вице-премьер Попеску: Молдавия присоединится к большинству санкций ЕС против России

В скором времени Молдавия присоединится к большинству санкций, которые Евросоюз (ЕС) ввел против России. Об этом заявил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел республики Николай Попеску, передает ТАСС.

Об этом политик сообщил, отвечая на вопрос о причинах неприсоединения Молдавии ко всем антироссийским ограничениям ЕС. «В эти дни мы переоцениваем ряд принятых решений и в ближайшее время представим детали», — сказал Попеску.

Он отметил, что Кишинев и Брюссель ранее договорились, что республика не сразу присоединится к европейским санкциям, однако в ближайшее время уровень ее присоединения к ним существенно возрастет.

В январе сообщалось, что Молдавия не поддержала санкции ЕС из-за опасений остаться без российского газа. При этом отмечалось, что власти республики с пониманием относятся к санкционной политике объединения.

