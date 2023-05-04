Жителям села в Молдавии запретили покидать дворы во время европейского саммита

Жителям молдавского села Бульбоака запретили покидать дворы во время европейского саммита

Жителям молдавского села Бульбоака запретили покидать свои дворы во время проведения саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам сельчан, чтобы покинуть территорию своего двора, им необходимо уведомить об этом правоохранительные органы.

Европейский политический саммит пройдет 1 июня 2023 года в Кишиневе. В связи с мероприятием власти Молдавии частично закроют воздушное пространство.