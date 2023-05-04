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15:02, 4 мая 2023Бывший СССР

Жителям села в Молдавии запретили покидать дворы во время европейского саммита

Жителям молдавского села Бульбоака запретили покидать дворы во время европейского саммита

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Жителям молдавского села Бульбоака запретили покидать свои дворы во время проведения саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам сельчан, чтобы покинуть территорию своего двора, им необходимо уведомить об этом правоохранительные органы.

Европейский политический саммит пройдет 1 июня 2023 года в Кишиневе. В связи с мероприятием власти Молдавии частично закроют воздушное пространство.

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Алевтина Запольская
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