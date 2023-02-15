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13:49, 15 февраля 2023Бывший СССР

Молдавия вновь закроет воздушное пространство

Молдавия закроет воздушное пространство в июне из-за саммита Европейского сообщества

Фото: Shutterstock

Власти Молдавии частично закроют воздушное пространство над республикой в июне в связи с проведением в Кишиневе саммита Европейского политического сообщества, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кишиневского международного аэропорта.

«По случаю саммита Европейского политического сообщества воздушное пространство над страной будет частично закрыто для авиасообщения, будет разрешено лишь несколько предварительно разрешенных полетов», — указывается в сообщении.

В аэропорте также отметили, что полеты авиации общего назначения будут остановлены, а исключение сделают лишь для вертолетов, которые доставят участников саммита.

14 февраля Молдавия закрыла воздушное пространство, все запланированные авиарейсы были отменены. Позже стало известно, что причиной такого решения властей страны стал неопознанный летающий объект (НЛО).

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Алевтина Запольская
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