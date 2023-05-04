Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 4 мая 2023Мир

Россия заявила о «марионетках» США в Киеве

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США используют марионеток в Киеве для провокаций
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о «марионетках» в Киеве, которых используют США, чтобы устраивать все более опасные и провокации. Его слова в эфире Первого канала передает ТАСС.

«Речь идет о том, что США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве, своих "марионеток" там для организации и осуществления все более вызывающих и все более опасных провокационных действий», — сказал Рябков.

До этого Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы его не допустить. Он подчеркнул, что контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом
Раскрыто состояние российского делегата после нападения на него в ходе ПАЧЭС
На Украине заявили о подготовке десяти тысяч операторов «Армии дронов»
«Наполи» выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года
Уборщица хлебокомбината в Подмосковье погибла в тестомесе
Россия заявила о «марионетках» США в Киеве
В Молдавии подтвердили незаконность ношения георгиевской ленты
В десяти регионах России объявили штормовое предупреждение
Россия заявила об угрозе открытого вооруженного конфликта с США
Британский фрегат направился наблюдать за российскими кораблями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.