Россия заявила о «марионетках» США в Киеве

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США используют марионеток в Киеве для провокаций

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о «марионетках» в Киеве, которых используют США, чтобы устраивать все более опасные и провокации. Его слова в эфире Первого канала передает ТАСС.

«Речь идет о том, что США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве, своих "марионеток" там для организации и осуществления все более вызывающих и все более опасных провокационных действий», — сказал Рябков.

До этого Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы его не допустить. Он подчеркнул, что контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне.