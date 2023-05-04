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23:32, 4 мая 2023Мир

Россия заявила об угрозе открытого вооруженного конфликта с США

Рябков: отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы его не допустить. Его слова прозвучали в эфире Первого канала.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — сказал он.

Как отметил Рябков, что Россия готова использовать все средства, чтобы никому не было дозволено совершать посягательства на безопасность страны и ее руководства. Также он подчеркнул, что контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне.

Ранее Сергей Рябков также прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Замминистра исключил вероятность того, что Россия выразит согласие на односторонние уступки США. По его словам, диалог двух стран возможен только при балансе интересов и анализа со стороны Москвы.

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Екатерина Подвигина
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