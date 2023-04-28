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00:34, 28 апреля 2023Мир

В России исключили согласие на уступки США

Замглавы МИД РФ Рябков исключил согласие России на односторонние уступки США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Об этом он высказался в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Рябков исключил, что Россия выразит согласие на односторонние уступки США. По его словам, диалог двух стран возможен только при балансе интересов и анализа со стороны Москва, что он получит по итогам соглашений с Вашингтоном. В противном случае это означало бы дать США «мощнейший повод для того, чтобы резко нарастить нажим».

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«Безусловно, присутствует момент непредсказуемости в том, что и как может дальше происходить. Но одно для меня ясно, и я хочу это подчеркнуть — говоря как раз о том, что будет дальше: мы никогда не пойдем на односторонние уступки США», — заявил дипломат.

Представитель российского ведомства добавил, что идет сложный диалог с посольством США. По его словам, у Москвы и Вашингтона мал общих тем, «если они вообще есть».

«Перепалка, обмен уколами, взаимными претензиями — это теперь норма жизни. Сталкиваемся и публично, и за закрытыми дверями. Обстановка тяжелая», — отметил Рябков.

В том же интервью дипломат обещал не затягивать с ответом на отказ США в визах российским журналистам. «Мы, безусловно, на это хамство найдем ответ», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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