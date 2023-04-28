МИД РФ пообещал не затягивать с ответом на отказ в визах российским журналистам

Рябков пообещал, что Россия не будет затягивать с ответом на хамство США с невыдачей виз

Москва не будет затягивать с ответом на невыдачу Вашингтоном американских виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на заседания Совбеза ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет издание «Аргументы и факты».

По словам дипломата, будут ли меры симметричными, пока неизвестно. «Мы задний ход не даем. Мы, безусловно, на это хамство найдем ответ», — пообещал он. Рябков добавил, что Москва не намерена затягивать с ответом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал глупостью отказ в американских визах. По словам министра, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации, и Россия им этого не забудет и не простит.