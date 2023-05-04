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00:10, 5 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР оценили сроки наступления ВСУ с использованием танков

Марочко: в зоне СВО закончилась мешающая наступлению ВСУ распутица

Фото: Stringer / Reutes

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут начать наступление с использованием техники в ближайшие дни, поскольку в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) закончилась распутица. Такую оценку дал Ura.ru подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в зоне СВО установилась высокая плюсовая температура, воздух прогрелся до 22 градусов тепла. Военный эксперт пояснил, что это очень быстрому осушению почвы. «Сегодня, завтра (5 мая) уже будут те условия, когда противник может использовать ряд техники для передвижения», — заявил он.

Подполковник в отставке выразил мнение, что в ЛНР распутица должна закончиться к 9 мая. К этой дате «уже будет везде сухо», отметил он. Марочко допустил, что даже болотистая местность на некоторых участках может подсохнуть.

Ранее подполковник в отставке Марочко заявил, что ВСУ пытаются найти советские тягачи для эвакуации раненых.

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Марина Совина
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