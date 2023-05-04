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15:35, 4 мая 2023Мир

США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления

В Белом доме заявили, что США обеспечили Украину всем необходимым для наступления

Фото: Libkos / AP

США обеспечили Украину всем необходимым для наступления в предстоящие недели и месяцы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

При этом Кирби не стал отвечать на вопрос о сроках контрнаступления, указав, что считает подобные объявления правом президента Украины Владимира Зеленского.

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Виктория Кондратьева
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