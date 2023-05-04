Француз протаранил шлагбаум на границе с Польшей из-за желания попасть в Россию

Француз на автомобиле протаранил шлагбаум на границе с Польшей, желая попасть в Россию

Француз на автомобиле протаранил шлагбаум на границе с Польшей из-за желания попасть в Россию. Об этом заявила представитель Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирослава Александрович, передает РИА Новости.

«Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов», — рассказала она.

По словам нарушителя, он решил протаранить шлагбаум, чтобы поскорее попасть в Россию, потому что там «планировал свою дальнейшую жизнь». Француза оштрафовали на 240 долларов. Кроме того, в его машине при досмотре были обнаружены патроны от охотничьего ружья, за попытку провоза которых он был оштрафован еще на 120 долларов.

После выплаты всех выписанных штрафов гражданина Франции отпустили.

Ранее журналист, пророссийский активист и бывший военный из Франции Адриан Боке, ранее просивший убежище в России, получил паспорт РФ. О том, что журналист попросил убежище в России, стало известно в январе. Тогда же сообщалось, что Боке также попросил гражданство РФ. Позднее он раскрыл, что подал заявление на получение гражданства, так как чувствует себя в безопасности в России.