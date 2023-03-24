Просивший убежище в России французский журналист получил паспорт РФ

Просивший убежище в России журналист из Франции Адриан Боке получил паспорт РФ

Журналист, пророссийский активист и бывший военный из Франции Адриан Боке, ранее просивший убежище в России, получил паспорт РФ. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу, 24 марта.

«Я получил свой паспорт РФ, из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены», — рассказал Боке агентству.

В феврале президент Владимир Путин указ о предоставлении российского гражданства ряду лиц, включая Боке.

О том, что Боке попросил убежище в России, стало известно в январе. Тогда же стало известно, что журналист также попросил гражданство РФ. Позднее он раскрыл, что подал заявление на получение гражданства, так как чувствует себя в безопасности в России.