Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:17, 11 января 2023Интернет и СМИ

Освещающий конфликт в Донбассе французский журналист попросил гражданство России

Французский журналист Адриан Боке сообщил, что попросил гражданство России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Французский журналист, пророссийский активист и бывший военнослужащий ВС Франции Адриан Боке, освещающий конфликт в Донбассе, заявил, что попросил гражданство РФ. Об этом он сообщил ТАСС в среду, 11 января.

«Я попросил политическое убежище и гражданство [России]», — заявил Боке.

Ранее стало известно, что Боке попросил политическое убежище в РФ в середине декабря. С такой просьбой он обратился к российским властям.

Журналист дважды побывал на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи. Он утверждал, что был свидетелем пыток и убийств украинскими боевиками российских военнослужащих, а также инсценировки массовой гибели людей в городе Буча. По словам Боке, после того как он начал рассказывать о преступлениях украинских военных, которые он видел, ему стали поступать угрозы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Заказы на российские самолеты подверглись критике Путина
Россияне стали массово скупать квартиры в Москве и Подмосковье
Тигр напал на 12-летнюю девочку
Назван срок продажи заводов IKEA в России
В США рассказали о задачах обещанных Киеву AMX-10RC
В США рассказали о поисках пропавших британцев под Соледаром
Украина потребовала от международных банков уйти из России
Семенович отреагировала на госпитализацию Костомарова
Сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина за поджог архива ФСИН
Обвинявшийся в изнасиловании рэпер Yung Trappa вышел на свободу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.