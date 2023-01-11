Освещающий конфликт в Донбассе французский журналист попросил гражданство России

Французский журналист Адриан Боке сообщил, что попросил гражданство России

Французский журналист, пророссийский активист и бывший военнослужащий ВС Франции Адриан Боке, освещающий конфликт в Донбассе, заявил, что попросил гражданство РФ. Об этом он сообщил ТАСС в среду, 11 января.

«Я попросил политическое убежище и гражданство [России]», — заявил Боке.

Ранее стало известно, что Боке попросил политическое убежище в РФ в середине декабря. С такой просьбой он обратился к российским властям.

Журналист дважды побывал на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи. Он утверждал, что был свидетелем пыток и убийств украинскими боевиками российских военнослужащих, а также инсценировки массовой гибели людей в городе Буча. По словам Боке, после того как он начал рассказывать о преступлениях украинских военных, которые он видел, ему стали поступать угрозы.