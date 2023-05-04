Самую татуированную женщину Великобритании выгнали из бара из-за внешности

Британку Бекки Холт с тату во все тело выгнали из бара из-за необычной внешности

Британка Бекки Холт, которую в сети прозвали самой татуированной женщиной Великобритании, раскрыла подробности жизни с необычной внешностью. Материал публикует Daily Mail.

34-летняя жительница графства Чешир, которая потратила 35 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) на свои татуировки, рассказала, что регулярно сталкивается с осуждением со стороны окружающих из-за многочисленных рисунков на коже. «Мне пишут, что я выгляжу ужасно в соцсетях, а кто-то оскорбляет меня за спиной в реальной жизни», — посетовала она.

Кроме того, по словам собеседницы издания, иногда ей отказывают в обслуживании в барах и ресторанах из-за предвзятого отношения персонала к людям с татуировками во все тело. «Однажды меня выгнали из бара, хотя он был практически пустой. Все из-за негативного мнения менеджера!» — пожаловалась Холт и добавила, что вопреки осуждению продолжает любить свои тату.

В декабре 2022 года ирландка по имени Доун показала необычную внешность с цветными татуировками по всему телу и необычный язык. 25-летняя юзерша продемонстрировала рисунки в области лица, шеи, груди, рук и ног. Кроме того, девушка предстала перед зрителями с похожим на змеиный высунутым языком, разделенным хирургами на две части.