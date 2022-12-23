Девушка с тату во все тело показала «змеиный» язык и удивила подписчиков

Блогер TikTok Доун показала тату по всему телу и удивила фанатов

Ирландка Доун (фамилия неизвестна) показала необычную внешность с цветными татуировками по всему телу и удивила подписчиков. Соответствующей историей она поделилась на своей странице в TikTok.

25-летняя юзерша с никнеймом dawnpierced, чей блог насчитывает более 58,6 тысячи подписчиков, продемонстрировала рисунки в области лица, шеи, груди, рук и ног. Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что в носу, щеках, а также на лбу и подбородке Доун сделан пирсинг.

Кроме того, девушка предстала перед зрителями с похожим на змеиный высунутым языком, разделенным хирургами на две части. «Вы бы выглядели намного лучше без всех модификаций тела», — иронично спародировала она советы фанатов в свой адрес.

Поклонники, в свою очередь, решили поддержать инфлюэнсершу в комментариях под публикацией. «Вы красивая, просто будьте собой!», «Выглядишь просто потрясающе, и точка! Мне нравится твой образ», «Восторг!» — написали они.

Ранее в декабре британка Тейлор Митси показала покрытое татуировками тело и восхитила подписчиков. 22-летняя жительница Лондона с никнеймом taylormitsy рассказала, что в 2018 году хотела сделать несколько маленьких тату, однако в результате набила почти 100 рисунков.