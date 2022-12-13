Блогерша нанесла на тело почти 100 тату за два года и восхитила подписчиков

Британка Тейлор Митси сделала почти 100 татуировок и показала свою внешность

Британка Тейлор Митси показала покрытое татуировками тело и восхитила подписчиков. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в TikTok.

22-летняя жительница Лондона с никнеймом taylormitsy рассказала, что в 2018 году хотела сделать несколько маленьких тату, однако в результате набила почти 100 рисунков. В начале видео она предстала перед подписчиками на фоне зеркала, демонстрируя чистое тело, а затем показала работы мастеров за последние два года. На кадрах видно, что руки, ноги и живот блогерши украшают различные изображения и надписи.

«Одной мне явно было недостаточно», — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 85,4 тысячи лайков. В свою очередь зрители восхитились внешним видом инфлюэнсерши в комментариях. «Мне очень нравится, это выглядит круто!», «О боже, выглядишь потрясающе! Татуировки такие крутые! Они будто созданы для тебя!», «Мне нравится стиль татуировок», — заявили они.

Ранее в декабре блогерша с никнеймом @macieog18 из Великобритании показала неудачную татуировку, с которой осталась после похода в салон. Клиентка засняла выполненный мастером в студии узор в виде неровной линии с толстыми загнутыми концами. В свою очередь зрителей удивило качество рисунка, который они сравнили с бананом.