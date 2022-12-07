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18:58, 7 декабря 2022Ценности

Девушка осталась с «испорченным бананом» на коже после похода в тату-салон

Блогерша macieog18 осталась с «испорченным бананом» на коже после похода в тату-салон

Кадр: @MACIEOG18 / TikTok

Блогерша с никнеймом @macieog18 из Великобритании показала неудачную татуировку, с которой осталась после похода в салон. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что в 2018 году обратилась к специалисту, чтобы сделать татуировку с изображением месяца. В начале видео она продемонстрировала аккуратный рисунок неполной луны черного цвета, который попросила набить на коже. Затем клиентка засняла выполненный мастером в студии узор в виде неровной линии с толстыми загнутыми концами. «Я сейчас буквально плачу из-за моего тату», — отметила она.

В свою очередь зрителей удивило качество рисунка, который они сравнили с бананом. «Это же такая простая форма? Как ее можно было испортить?», «Тебе следует вернуть свои деньги и обратиться в другой салон», «Похоже на испорченный банан», — прокомментировали они.

В октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом aaryn.mj из США сделала татуировку в честь сына и нашла нелепую ошибку в эскизе после сеанса.

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Алина Гостева
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