Блогерша сделала тату в честь сына и нашла нелепую ошибку в эскизе после сеанса

Блогерша aaryn.mj сделала тату с именем сына и увидела ошибку в его написании после сеанса

Блогерша с никнеймом aaryn.mj из США сделала татуировку в честь сына и нашла нелепую ошибку в эскизе после сеанса. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,6 миллиона подписчиков.

Клиентка рассказала, что попросила мастера набить на руке имя ее ребенка и не обратила внимания на допущенную в нем неточность. Вместо правильного варианта Michael татуировщик написал Micheal, поменяв буквы A и E местами. Женщина призналась, что заметила данное несоответствие лишь по возвращении домой.

Видео набрало более 150 тысяч просмотров. Зрители поделились своим мнением о нем в комментариях. «Я заметила, как только ты начала рассказывать», «Это легко исправить, просто смени сыну имя», «Моя двоюродная сестра сама ошиблась в дате рождения своего ребенка, ха-ха», — отметили они.

В апреле блогерша Джессика Уоттс рассказала, как сделала тату с мотивирующей фразой и заметила ошибку в эскизе после сеанса. Так, вместо слова too («тоже») специалист написал toe («палец ноги»), и женщина осталась с татуировкой, которая гласит: This toe shall pass («Этот палец ноги пройдет»).