Ученые рассказали о прорыве в лечении рака

Профессор Поуис: Через 50 лет рак станет излечим в четыре раза чаще

Через 50 лет выживаемость после лечения онкологии увеличится в четыре раза. Об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, профессор Стивен Поуис в интервью Telegraph.

«Рак легких станет “намного реже” благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы», — отметил он.

Как считает профессор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как приговор.

Ранее ученые заявили, что до 15,6 миллиона человек, рожденных в период с 2008 по 2017 год, могут заболеть раком желудка в течение жизни. По оценкам авторов исследования, в 76 процентах случаев причина — заражение бактерией Helicobacter pylori.

До этого ученые связали загрязнение воздуха с ростом числа онкологических заболеваний, включая рак легких у некурящих.