Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:41, 15 июля 2025Наука и техника

Ученые рассказали о прорыве в лечении рака

Профессор Поуис: Через 50 лет рак станет излечим в четыре раза чаще
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Через 50 лет выживаемость после лечения онкологии увеличится в четыре раза. Об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, профессор Стивен Поуис в интервью Telegraph.

«Рак легких станет “намного реже” благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы», — отметил он.

Как считает профессор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как приговор.

Ранее ученые заявили, что до 15,6 миллиона человек, рожденных в период с 2008 по 2017 год, могут заболеть раком желудка в течение жизни. По оценкам авторов исследования, в 76 процентах случаев причина — заражение бактерией Helicobacter pylori.

До этого ученые связали загрязнение воздуха с ростом числа онкологических заболеваний, включая рак легких у некурящих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес Москвы. В ЕС были иные ожидания от большого заявления президента США о России

    Трамп решил обложить пошлинами один мексиканский товар

    Рогов рассказал о языке ультиматума у Трампа

    Срок обучения в российских школах предложили сократить

    Ученые рассказали о прорыве в лечении рака

    Стало известно о требовании к командованию нацбатальонов ВСУ в Сумской области

    Синоптик рассказал о ливнях с грозами во вторник в Москве

    Стало известно об атаке ВСУ на детский сад и бизнес-центр в Воронеже

    В США отвергли массовые поставки систем Patriot для Украины

    Депутат Рады высказался о влиянии поставок оружия на «агонию» Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости