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00:30, 9 июля 2025Наука и техника

Определен главный фактор роста заболеваемости раком желудка

Nat Med: Риск рака желудка увеличивается из-за заражения Helicobacter pylori
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yutaka Tsutsumi / Wikimedia

До 15,6 миллиона человек, рожденных в период с 2008 по 2017 год, могут заболеть раком желудка в течение жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine. По оценкам авторов, в 76 процентах случаев причина — заражение бактерией Helicobacter pylori.

H. pylori — широко распространенный микроорганизм, обитающий в желудке. Он провоцирует хроническое воспаление, которое может привести к развитию онкологии. Ученые подчеркивают: рак желудка остается пятой по распространенности причиной смерти от рака в мире, и число случаев может значительно вырасти, особенно в странах Азии и Африки.

По прогнозу, 10,6 миллиона будущих диагнозов придутся на Азию, из них 6,5 — на Индию и Китай. В Африке, несмотря на пока низкие показатели, ожидается рост заболеваемости в шесть раз. Исследователи смоделировали сценарий с массовым тестированием и лечением H. pylori и пришли к выводу: такая стратегия может снизить заболеваемость раком желудка на 75 процентов.

Авторы отмечают, что в странах с низким уровнем ресурсов ведение онкорегистров затруднено, поэтому фактические данные могут отличаться. Однако они призывают к инвестициям в программы ранней диагностики и профилактики H. pylori как ключевой меры снижения глобальной онкологической нагрузки.

Ранее ученые связали загрязнение воздуха с ростом числа онкологических заболеваний, включая рак легких у некурящих. Однако теперь появились доказательства, что вдыхание смога может вызывать те же генетические мутации, что и активное курение.

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