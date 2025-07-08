Раскрыта причина роста рака легких среди некурящих

Nature: Загрязненный воздух вызывает связанные с онкологией мутации

Загрязненный воздух может вызывать опасные генетические сбои, аналогичные тем, что провоцируют рак у курильщиков. Ученые проанализировали опухоли 871 некурящего человека с раком легких и обнаружили: у тех, кто жил в районах с высоким уровнем загрязнения, значительно чаще встречались мутации, связанные с онкологией. Результаты исследования опубликованы в Nature.

Авторы выяснили: чем больше человек дышал загрязненным воздухом, тем больше у него было мутаций в генах TP53 и EGFR — это ключевые изменения, характерные для курильщиков. У некоторых пациентов нашли даже новый тип мутаций (SBS40a), не связанный с курением, природа которого пока неясна. При этом пассивное курение показало гораздо слабую связь с онкомутациями, чем смог и сажа.

Ученые подчеркивают: загрязнение воздуха не просто раздражает легкие — оно может запускать те же механизмы ракового роста, что и табак. Это может объяснить, почему число больных раком легких среди некурящих растет по всему миру. В планах исследователей — расширить анализ и выяснить, какие именно вещества в воздухе опаснее всего.

Ранее ученые выяснили, что пассивное курение во время беременности может быть даже опаснее активного: оно связано с повышенным риском отслойки плаценты — одного из самых тяжелых осложнений, угрожающих жизни матери и ребенка.