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16:34, 6 марта 2025Наука и техника

Раскрыта смертельная опасность пассивного курения

Medical Xpress: Пассивное курение может вызвать отслойку плаценты у беременных
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andres Siimon / Unsplash

Пассивное курение во время беременности оказалось не менее опасным, чем активное — оно увеличивает риск преждевременной отслойки плаценты, которая угрожает жизни матери и ребенка. К такому выводу пришли ученые из Университета Тохоку, передает Medical Xpress.

Отслойка плаценты — одно из самых опасных осложнений беременности. Она вызывает нарушение кровоснабжения плода, что может привести к выкидышу, преждевременным родам и даже смерти новорожденного. Анализ данных 82 000 беременных женщин в Японии показал, что у курящих матерей отслойка плаценты наблюдается в 2,8 процента случаев. Однако даже у тех, кто никогда не курил, но подвергался воздействию табачного дыма со стороны окружающих, риск оказался еще выше и составил 3 процента.

«Даже если мать совсем не курит, ее партнер может курить дома, считая, что это не представляет проблемы. Мы надеемся, что наше исследование поможет осознать, что любое воздействие табачного дыма вредно для беременных женщин», — пояснил руководитель работы Хиротака Хамада.

Ученые подчеркивают, что защита беременных от табачного дыма должна стать приоритетом общественного здравоохранения. Они призывают к ужесточению мер по борьбе с пассивным курением в общественных местах и жилых зонах, чтобы снизить угрозу для будущих матерей и их детей.

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